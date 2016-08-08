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    "Бешикташ" осуществил трансфер футболиста "Барселоны"

    Со спортсменом заключен 3-летний контракт

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Бешикташ" осуществил трансфер выступающего в испанской "Барселоне" Адриано Коррея.

    Как сообщает Report, на церемонии с участием президента клуба Фикрета Ормана был подписан официальный контракт.

    Стороны заключили трехлетний контракт. Выступивший на церемонии Ф.Орман заявил, что помимо 31-летнего футболиста планируется произвести трансфер еще 2-3 спортсменов.

    Отметим, что за свою карьеру Адриано также выступал в бразильском клубе "Коритиба" и испанском клубе "Севилия". 

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