"Бешикташ" осуществил трансфер бомбардира турецкой Супер лиги

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" осуществил трансфер играющего за "Аланьянспор" Вагнера Лава.

Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, стамбульский клуб за 34-летнего форварда заплатит его бывшему клубу 3,2 млн. евро. С бразильским нападающим будет заключен контракт 1,5 + 1. Его годовой заработок составит 1 млн. 850 тыс евро.

Отметим, что "Бешикташ" осуществил трансфер Вагнера Лава, поскольку продал основного нападающего Дженка Тосуна английскому "Эвертону". В нынешнем чемпионате Турции он провел 14 матчей и забил 10 голов. Игрок стал лучшим бомбардиром турецкого первенства прошлого сезона (23 гола). За свою карьеру футболист выступал в бразильских клубах "Палмейрас", "Фламенго", "Коринтианс", российском ЦСКА, французском "Монако" и китайском "Шаньдун Лунэн".