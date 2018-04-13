Берти Фогтс: Я не ожидал, что Руфат Дадашов перейдет в "Пройссен Мюнстер"

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Я не ожидал, что Руфат Дадашов перейдет в “Пройссен Мюнстер”, выступающий в III лиге".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший тренер сборной Азербайджана по футболу Берти Фогтс, комментируя изданию Bild трансфер в "Пройссен Мюнстер", выступающего в III лиге, носящего форму берлинского "Динамо" северо-восточной зоны (IV дивизион) Региональной лиги Германии Руфата Дадашова.

72-летний специалист хорошо отозвался о дебютировавшем в сборной Азербайджана под его руководством 28-летнем игроке:

"Он очень хороший парень, который может играть во II лиге. Большой "улов" для "Пройссен Мюнстер"".

Форвард, который во встрече XXVII тура, где команда со счетом 4:2 обыграла "Хальберштадт", забил "дубль" и травмировал колено, не сможет играть 4-6 недель. Дадашов надеется восстановиться до конца сезона:

"Я не ожидал, что конец в "Динамо" будет таким. До 30 июня, когда примкну к “Пройссен Мюнстер”, я не смогу выйти на поле".

Отметим, что Руфат Дадашов подписал двухлетний контракт с клубом "Пройссен Мюнстер", выступающим в III лиге Германии. К новой команде он примкнет по завершении текущего сезона. Форвард, который может вновь получить приглашение в сборную Азербайджана, сейчас является бомбардиром Региональной лиги. На его счету 26 голов.

Дадашов в 2013-2014 годы выступил в целом в 16 играх и забил 4 гола. Сейчас в сборную приглашается его брат Ренат Дадашов. Берти Фогтс руководил сборной Азербайджана в 2008-2014 годы.