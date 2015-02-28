​Берти Фогтс может стать главным тренером сборной Сенегала

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Бывший тренер национальной сборной Азербайджана по футболу Берти Фогтс попал в список кандидатов на пост главного тренера сборной Сенегала по футболу.

Как сообщили Report со ссылкой на "Afrik-foot", менеджер немецкого специалиста Фолкер Майер обратился в федерацию футбола Сенегала.

Кроме Фогтса на этот пост претендуют француз Валериан Исмаэль, немецкие тренеры Михаил Оннинг и Уве Реслер, которые тоже рассчитывают воспользоваться услугами Ф.Майера. В целом 13 специалистов футбола заявили о готовности занять этот пост вместо отправленного в отставку Алена Жиресса.

Отметим, что место главного тренера сборной Сенегала по футболу стало вакантным после отправки в прошлом месяце в отставку с этого поста Алена Жиресса.

Он потерял свою должность после того, как сборная Сенегала заняла 9-место на Межнациональном кубке Африки.