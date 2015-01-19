Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Бывший тренер азербайджанской сборной по футболу Берти Фогс перенес операцию на сердце. Как сообщает Report, операция состоялась на прошлой неделе в клинике Университета Tübingen в Германии.

В ходе операции Б.Фогсу был установлен искусственный клапан на сердце. Немецкий специалист, который в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии, будет выписан через несколько дней. В интервью изданию "Bild" Б.Фогс заявил, что чувствует себя хорошо: "Сейчас мое сердце работает превосходно. В последние 3-4 месяца я знал, что надо установить клапан, и я был готов к операции".

69-летний специалист покинул азербайджанскую сборную 13 октября 2014 года после ее поражения сборной Хорватии со счетом 0:6 на отборочном туре ЕВРО-2016. Тогда Б.Фогс заявил, что выиграть с настоящим составом невозможно. Немецкая пресса предполагает, что он покинул свой пост в связи с проблемами со здоровьем.

Отметим, что Б.Фогс был главным тренером азербайджанской сборной с апреля 2008 года. Официальное заявление об его отставке было сделано 17 октября прошлого года.