Бернарду Силва: Все ожидали другого результата от матча с Азербайджаном

"Мы одержали важную победу в матче с Азербайджаном. А теперь встретимся с командой Сербии. Соперник физически силен".

"Мы одержали важную победу в матче с Азербайджаном. А теперь встретимся с командой Сербии. Соперник физически силен".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Португалии Бернарду Силва на пресс-конференции перед отборочным матчем ЧМ-2022 против сборной Сербии.

27-летний полузащитник, выступающий за английский клуб "Манчестер Сити", отмечает, что их целью в каждой встрече является победа: "Португальцы ожидали другого результата в матче с Азербайджаном. Главное было одержать победу. В той встрече у нас было достаточно ударов по воротам, но мы переиграли соперника со счетом 1:0".

Отметим, что матч Сербия - Португалия начнется сегодня в 23:45 по бакинскому времени. Португалия смогла победить сборную Азербайджана благодаря автоголу Максима Медведева на 36-й минуте встречи.