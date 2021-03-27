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Бернарду Силва: Все ожидали другого результата от матча с Азербайджаном

Бернарду Силва: Все ожидали другого результата от матча с Азербайджаном "Мы одержали важную победу в матче с Азербайджаном. А теперь встретимся с командой Сербии. Соперник физически силен".
Футбол
27 марта 2021 г. 11:24
Бернарду Силва: Все ожидали другого результата от матча с Азербайджаном

"Мы одержали важную победу в матче с Азербайджаном. А теперь встретимся с командой Сербии. Соперник физически силен".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Португалии Бернарду Силва на пресс-конференции перед отборочным матчем ЧМ-2022 против сборной Сербии.

27-летний полузащитник, выступающий за английский клуб "Манчестер Сити", отмечает, что их целью в каждой встрече является победа: "Португальцы ожидали другого результата в матче с Азербайджаном. Главное было одержать победу. В той встрече у нас было достаточно ударов по воротам, но мы переиграли соперника со счетом 1:0".

Отметим, что матч Сербия - Португалия начнется сегодня в 23:45 по бакинскому времени. Португалия смогла победить сборную Азербайджана благодаря автоголу Максима Медведева на 36-й минуте встречи.

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Версия на азербайджанском языке Bernardu Silva: "Hamı Azərbaycanla matçda fərqli nəticə gözləyirdi"

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