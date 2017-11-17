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    Берлускони: Анчелотти правильный выбор для сборной Италии

    Неудача в плей-офф квалификации серьёзный удар по нашей стране

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Бывший глава «Милана» Сильвио Берлускони назвал Карло Анчелотти наиболее подходящим кандидатом на должность нового главного тренера национальной команды Италии.

    Как передает Report, его слова цитирует Porta a Porta.

    «Если Анчелотти станет новым тренером сборной, то этот выбор будет правильным. Сейчас итальянский футбол пребывает не в лучшем состоянии, думаю, что неудача в плей-офф квалификации чемпионата мира — это было не только болезненное событие, но и серьёзный удар по нашей стране.

    То, что Италия не будет представлена на турнире в России, очень разочаровывает. Мы должны вернуться в нужное русло, не игнорируя мельчайших деталей, и пригласить тренера с международным опытом», — сказал Берлускони.

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