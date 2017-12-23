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    Бериссо отправлен в отставку с поста главного тренера ФК "Севилья"

    Аргентинец, у которого был диагностирован рак простаты, только 2 декабря вернулся к работе после успешной операции

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Испанский футбольный клуб "Севилья" отправил в отставку с поста главного тренера Эдуардо Бериссо. Об этом сообщает пресс-служба команды.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 29 ноября аргентинец Бериссо, у которого был диагностирован рак простаты, был успешно прооперирован. 2 декабря он был выписан из больницы и вернулся к работе.

    "Севилья" выражает благодарность Бериссо за профессионализм и преданность, продемонстрированные во время работы в клубе, - говорится в сообщении. - Руководство клуба уже начало вести поиски нового тренера, который должен присоединиться к команде после рождественских праздников".

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