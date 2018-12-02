Берхалтер возглавит сборную США

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Наставник «Коламбус Крю» Грегг Берхалтер возглавит национальную команду США.

Как передает Report, об этом сообщает New Your Times.

Ожидается, что официальное представление нового тренера состоится в Нью-Йорке во вторник, 4 декабря. 45-летний Берхалтер приступит к выполнению обязанностей в январе 2019 года, когда состоятся первые зимние сборы команды. Сообщается, что соглашение Берхалтера с Федерацией футбола США будет рассчитано на 4 года. Основной задачей специалиста станет выход сборной США на чемпионат мира — 2022, который пройдёт в Катаре.

Напомним, с 1994 по 2006 год Берхалтер выступал в составе национальной команды США на позиции защитника. Вместе со сборной Берхалтер стал бронзовыми призёром Кубка конфедераций 1999 года.