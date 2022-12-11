Бензема вернулся к тренировкам в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема 10 декабря провёл первую тренировку с командой после возвращения.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема 10 декабря провёл первую тренировку с командой после возвращения.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба испанского клуба в социальной сети Twitter.

Напомним, 34-летний Бензема был в заявке сборной Франции на чемпионат мира, однако не сумел сыграть на турнире из-за повторно полученной травмы. Сообщалось, что Карим после отъезда из расположения сборной проведёт неделю отпуска, а затем вернётся к тренировкам с «Реалом», но в индивидуальном режиме.

Ближайший матч «Реал» проведёт в рамках чемпионата Испании 30 декабря с «Вальядолидом». Начало – в 23:30. В турнирной таблице «сливочные» с 35 очками в 14 матчах турнира занимают второе место, отставая от «Барселоны» на два очка.