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Бензема вернулся к тренировкам в «Реале»

Бензема вернулся к тренировкам в «Реале» Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема 10 декабря провёл первую тренировку с командой после возвращения.
Футбол
11 декабря 2022 г. 05:55
Бензема вернулся к тренировкам в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема 10 декабря провёл первую тренировку с командой после возвращения.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба испанского клуба в социальной сети Twitter.

Напомним, 34-летний Бензема был в заявке сборной Франции на чемпионат мира, однако не сумел сыграть на турнире из-за повторно полученной травмы. Сообщалось, что Карим после отъезда из расположения сборной проведёт неделю отпуска, а затем вернётся к тренировкам с «Реалом», но в индивидуальном режиме.

Ближайший матч «Реал» проведёт в рамках чемпионата Испании 30 декабря с «Вальядолидом». Начало – в 23:30. В турнирной таблице «сливочные» с 35 очками в 14 матчах турнира занимают второе место, отставая от «Барселоны» на два очка.

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