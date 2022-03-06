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Бензема стал третьим ассистентом в истории Ла Лиги

Бензема стал третьим ассистентом в истории Ла Лиги Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметился голевой передачей в матче 27-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (4:1).
Футбол
6 марта 2022 г. 10:59
Бензема стал третьим ассистентом в истории Ла Лиги

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметился голевой передачей в матче 27-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (4:1).

Как передает Report, этот ассист стал для французского форварда юбилейным.

Он отдал 100 результативных передач в чемпионате Испании.

С показателем в 100 голевых пасов Бензема занимает третью строчку в списке лучших ассистентов Ла Лиги за всю историю существования турнира, информирует Opta. Карим уступает лишь Лионелю Месси, на счету которого 192 передачи, и Дани Алвеса, который оформил 103 ассиста.

Напомним, после 27 сыгранных туров мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.

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