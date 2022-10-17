Бензема стал обладателем "Золотого мяча"

Сегодня проходит церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football.

Сегодня проходит церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football.

Как передает Report, по итогам голосования награду "Золотой мяч" как лучшему игроку получил нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема.

В прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема отличился 15 раз и 2 раза ассистировал своим партнерам в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из его забитых мячей по ходу стадии плей-офф становились важными и помогли команде выйти в финал турнира.

В составе мадридского "Реала" Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале "сливочные" обыграли английский "Ливерпуль". В начале текущего сезона Бензема стал обладателем Суперкубка Европы, когда в матче за трофей "Реал" оказался сильнее немецкого "Айнтрахта".