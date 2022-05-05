Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов за сезон

В ночь с 4 на 5 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Манчестер Сити».

В ночь с 4 на 5 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Манчестер Сити».

Как передает Report , нападающий «сливочных» Карим Бензема стал вторым футболистом, сумевшим забить 10 голов в плей-офф Лиги чемпионов в одном сезоне.

Напомним, что ранее это удавалось только Криштиану Роналду — в сезоне-2016/2017.

Счёт был открыт во втором тайме. На 73-й минуте отличился нападающий «горожан» Рияд Марез, ему ассистировал Бернарду Силва. На 90-й минуте забил нападающий «Реала» Родриго, через две минуты бразилец оформил дубль. На 96-й минуте с пенальти отличился Бензама.