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Бензема повторил рекорд Месси

Бензема повторил рекорд Месси Нападающий "Реала" Карим Бензема забил в пятом матче подряд в Суперкубке Испании, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Футбол
12 января 2023 г. 09:29
Бензема повторил рекорд Месси

Нападающий "Реала" Карим Бензема забил в пятом матче подряд в Суперкубке Испании, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, "Реал" в полуфинале турнира в серии послематчевых пенальти обыграл "Валенсию" (1:1, 4:3 – по пенальти).

Бензема забил гол на 39-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Этот гол стал для французского форварда пятым подряд в Суперкубке Испании. По этому показателю он повторил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси (восемь голов в пяти матчах) в Суперкубке Испании.

В финале Суперкубка Испании "Реал" сыграет с победителем пары "Барселона" - "Бетис".

В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 10 голов и сделал одну результативную передачу.

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Версия на азербайджанском языке Kərim Benzema Lionel Messinin rekordunu təkrarlayıb

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