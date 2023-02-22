Бензема повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Форвард "Реала" Карим Бензема забил два гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (5:2). Для него это первые мячи в еврокубке в этом сезоне.

Форвард "Реала" Карим Бензема забил два гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (5:2). Для него это первые мячи в еврокубке в этом сезоне.

Как сообщает Report, француз забил в 18-м сезоне подряд. Ранее это удавалось только Лионелю Месси. Оба забивают непрерывно в Лиге чемпионов с сезона-2005/06.

В этом сезоне на групповой стадии Бензема сыграл в четырех встречах, но не отметился забитыми мячами.

Ответная игра между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится через три недели в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" - 15 марта.