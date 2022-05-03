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Бензема повторил достижение Уго Санчеса по голам за ФК «Реал Мадрид» 

Бензема повторил достижение Уго Санчеса по голам за ФК «Реал Мадрид»  Нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема повторил рекорд результативности экс-форварда команды Уго Санчеса по голам за отдельный сезон.
Футбол
3 мая 2022 г. 10:15
Бензема повторил достижение Уго Санчеса по голам за ФК «Реал Мадрид» 

Нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема повторил рекорд результативности экс-форварда команды Уго Санчеса по голам за отдельный сезон.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Opta, в этом сезоне К.Бензема забил уже 42 гола во всех турнирах за мадридский «Реал», и, если не считать феноменальной результативности К.Роналду в годы его выступлений за «Реал», это является повторением рекорда, который установил в сезоне 1989/1990 легендарный мексиканец Уго Санчес.

В том сезоне он забил 34 мяча в чемпионате и еще восемь в других турнирах - в общей сложности также 42.

Учитывая, что «Реал Мадриду» в этом сезоне предстоит сыграть ещё несколько матчей, у К.Бензема есть все шансы превзойти достижение легендарного мексиканца Уго Санчеса.

Контракт К.Бензема с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Француз выступает за мадридский клуб на протяжении 11 лет.

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Версия на азербайджанском языке Benzema mövsüm ərzində qol sayında Uqo Sançesə çatıb

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