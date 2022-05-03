Бензема повторил достижение Уго Санчеса по голам за ФК «Реал Мадрид»

Нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема повторил рекорд результативности экс-форварда команды Уго Санчеса по голам за отдельный сезон.

Нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема повторил рекорд результативности экс-форварда команды Уго Санчеса по голам за отдельный сезон.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Opta, в этом сезоне К.Бензема забил уже 42 гола во всех турнирах за мадридский «Реал», и, если не считать феноменальной результативности К.Роналду в годы его выступлений за «Реал», это является повторением рекорда, который установил в сезоне 1989/1990 легендарный мексиканец Уго Санчес.

В том сезоне он забил 34 мяча в чемпионате и еще восемь в других турнирах - в общей сложности также 42.

Учитывая, что «Реал Мадриду» в этом сезоне предстоит сыграть ещё несколько матчей, у К.Бензема есть все шансы превзойти достижение легендарного мексиканца Уго Санчеса.

Контракт К.Бензема с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Француз выступает за мадридский клуб на протяжении 11 лет.