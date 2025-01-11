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Бензема ответил на вопрос о завершении карьеры

Бензема ответил на вопрос о завершении карьеры новость готова, только лид и второй абзац подогнала
Футбол
11 января 2025 г. 11:38
Бензема ответил на вопрос о завершении карьеры

Французский нападающий саудовского клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема не намерен завершать карьеру в 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил сам футболист.

В декабре 2024 года Relevo писал, что француз рассматривает вариант с завершением карьеры в 2025 году.

"Эти истории не соответствуют действительности. Это просто ерунда. Чувствую себя хорошо, могу играть еще много лет", - цитирует Бензема инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение 37-летнего форварда с саудовским клубом рассчитано до лета 2026 года.

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Версия на азербайджанском языке Kərim Benzema 2025-ci ildə karyerasını başa vurmaq fikrində deyil

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