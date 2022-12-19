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Бензема объявил о завершении выступлений за сборную Франции

Бензема объявил о завершении выступлений за сборную Франции Нападающий испанского футбольного клуба "Реал", обладатель "Золотого мяча" 2022 года Карим Бензема завершил выступления за сборную Франции. Об этом футболист сообщил в понедельник на своей странице в Instagram, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Футбол
19 декабря 2022 г. 19:23
Бензема объявил о завершении выступлений за сборную Франции

Нападающий испанского футбольного клуба "Реал", обладатель "Золотого мяча" 2022 года Карим Бензема завершил выступления за сборную Франции. Об этом футболист сообщил в понедельник на своей странице в Instagram, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье сборная Франции проиграла команде Аргентине в финальном матче чемпионата мира в Катаре. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное - 3:3, в серии пенальти аргентинцы победили со счетом 4:2. Бензема не принял участия в турнире из-за травмы, полученной перед началом соревнований.

"Я приложил усилия и совершил ошибки, чтобы быть тем, кем являюсь сегодня, и я горжусь этим! Я создал свою историю [в сборной Франции], и она закончилась", - написал Бензема.

Бензема 35 лет, он является обладателем "Золотого мяча" 2022 года. Француз выступает за "Реал" с 2009 года, за это время он провел 617 матчей, забив 329 голов и отдав 160 результативных передач. Форвард является пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе "Лиона", за который он выступал с 2005 по 2009 год, он стал четырехкратным чемпионом Франции.

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Версия на азербайджанском языке Benzema Fransa millisindəki karyerasını başa vurub

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