Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико

Нападающий "Реала" Карим Бензема обогнал Рауля по голам за мадридский клуб в противостояниях с "Барселоной".

Нападающий "Реала" Карим Бензема обогнал Рауля по голам за мадридский клуб в противостояниях с "Барселоной".

Как передает Report , в ответном полуфинальном матче Кубка Испании "Реал" разгромил "Барселону" со счётом 4:0. Карим Бензема оформил хет-трик в этой игре. Таким образом, француз достиг отметки в 16 голов за "Реал" в Эль-Класико, и он обошёл по этому показателю легенду клуба Рауля (15 взятий ворот). Лидирует по количеству забитых мячей в матчах между "Реалом" и "Барселоной" защищающий в настоящее время цвета французского ПСЖ аргентинец Лионель Месси. Он поражал ворота мадридцев 26 раз.

В нынешнем сезоне Бензема провёл за "Реал" 29 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 23 гола и сделал пять результативных передач.

Контракт француза с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2023 года. Бензема выступает за мадридский клуб на протяжении 13,5 года.