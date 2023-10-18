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Бензема может подать в суд на главу МВД Франции за клевету

Бензема может подать в суд на главу МВД Франции за клевету Французский футболист Карим Бензема, летом перешедший в саудовский клуб "Аль-Иттихад", может подать в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена за то, что тот обвинил его в связях с исламистской организацией "Братья-мусульмане".
Футбол
18 октября 2023 г. 23:27
Бензема может подать в суд на главу МВД Франции за клевету

Французский футболист Карим Бензема, летом перешедший в саудовский клуб "Аль-Иттихад", может подать в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена за то, что тот обвинил его в связях с радикальной организацией "Братья-мусульмане".

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien.

"Это ложь, Карим Бензема никогда не имел ни малейшего отношения к этой организации, - заявил адвокат игрока Хьюг Вижье. - Мы рассматриваем возможность подать в суд на данного министра, руководствуясь, например, законом о манипулировании информацией, который так дорог нашему правительству, и законом о клевете или даже публичном оскорблении".

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала CNEWS заявил, что Бензема "имеет, как всем известно, связи с "Братьями-мусульманами", реагируя на его запись в поддержку жителей сектора Газа. В ответ на просьбу агентства AFP уточнить, является ли занятая игроком позиция поводом для судебного разбирательства, в окружении министра ответили отрицательно.

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Версия на азербайджанском языке Benzema Fransanın daxili işlər nazirini məhkəməyə verə bilər

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