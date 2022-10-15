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Бензема может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Бензема может перейти в "Манчестер Юнайтед" Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может перейти в английский "Манчестер Юнайтед".
Футбол
15 октября 2022 г. 08:41
Бензема может перейти в Манчестер Юнайтед

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может перейти в английский "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report, об этом сообщает El Nacional.

По данным источника издания, французский футболист положительно воспринимает интерес со стороны "МЮ" и выразил готовность рассмотреть свой трансфер. Тем не менее, приоритетом для Бензема является продление контракта со "сливочными". Его контракт с мадридским клубом заканчивается летом 2023 года. Француз начнет переговоры с представителями "МЮ", если "Реал" до лета не предложит ему новое соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бензема принял участие в пяти матчах, в которых ему удалось забить три мяча и отдать одну результативную передачу. Также французский форвард провел три встречи в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, не отметившись результативными действиями.

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