Бензема может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может перейти в английский "Манчестер Юнайтед".

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может перейти в английский "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report , об этом сообщает El Nacional.

По данным источника издания, французский футболист положительно воспринимает интерес со стороны "МЮ" и выразил готовность рассмотреть свой трансфер. Тем не менее, приоритетом для Бензема является продление контракта со "сливочными". Его контракт с мадридским клубом заканчивается летом 2023 года. Француз начнет переговоры с представителями "МЮ", если "Реал" до лета не предложит ему новое соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бензема принял участие в пяти матчах, в которых ему удалось забить три мяча и отдать одну результативную передачу. Также французский форвард провел три встречи в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, не отметившись результативными действиями.