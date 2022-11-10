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Определился состав сборной Франции по футболу на чемпионате мира в Катаре

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Футбол
10 ноября 2022 г. 00:21
Определился состав сборной Франции по футболу на чемпионате мира в Катаре

Обладатель "Золотого мяча" 2022 года Карим Бензема и чемпион мира 2018 года Килиан Мбаппе вошли в состав сборной Франции на мировое первенство 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила пресс-служба Французской федерации футбола.

Всего в состав вошли 25 футболистов: вратари Альфонс Ареоля ("Вест Хэм", Англия), Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Ренн"), защитники Люка Эрнандес, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (все - "Бавария", Германия), Тео Эрнандес ("Милан", Италия), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Ибраима Конате ("Ливерпуль", Англия), Жюль Кунде ("Барселона", Испания), Вильям Салиба ("Арсенал", Англия), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед", Англия), полузащитники Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба - "Реал", Испания), Юссуф Фофана ("Монако"), Маттео Гендузи, Жордан Верету (оба - "Марсель"), Адриен Рабьо ("Ювентус", Италия), нападающие Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Усман Дембеле ("Барселона", Испания), Оливье Жиру ("Милан", Италия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Кристофер Нкунку ("Лейпциг", Германия), Карим Бензема ("Реал", Испания), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Главным тренером команды является Дидье Дешам. Сборная Франции - действующий чемпион мира, в состав команды вошли 11 победителей турнира в России. Также команда выигрывала домашнее мировое первенство в 1998 году.

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