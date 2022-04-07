Бензема догнал Пике по количеству матчей в Лиге чемпионов за одну команду

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема провел 120-й матч в Лиге чемпионов в карьере за команду.

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема провел 120-й матч в Лиге чемпионов в карьере за команду.

Как передает Report, француз догнал игрока каталонской "Барселоны" Жерара Пике по количеству матчей в главном европейском турнире за один клуб. По этому показателю они занимают 11-е место.

Лидером в рейтинге является Хави ("Барселона", 151), вторую строчку занимает Икер Касильяс ("Реал", 150), замыкает тройку Лионель Месси ("Барселона", 149).

6 апреля "Реал" в первом матче 1/4 финала обыграл лондонский "Челси". Встреча, которая проходила в Англии, завершилась со счетом 3:1.

В составе синих отличился Кай Хаверц. За "сливочных" хет-триком отметился Карим Бензема.

Ответный поединок пройдет в Мадриде 12 апреля.