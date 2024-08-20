Бентанкур покинул поле на носилках в матче с "Лестером"

Уругвайский полузащитник футбольного клуба "Тоттенхэм" Родриго Бентанкур потерял сознание в результате столкновения с хавбеком "Лестера" Абдулом Фатаву в матче первого тура чемпионата Англии.

Уругвайский полузащитник футбольного клуба "Тоттенхэм" Родриго Бентанкур потерял сознание в результате столкновения с хавбеком "Лестера" Абдулом Фатаву в матче первого тура чемпионата Англии.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Sun.

Эпизод произошел на 71-й минуте, когда Бентанкур и Фатаву столкнулись головами. После этого футболист "Тоттенхэма" потерял сознание на несколько минут. Отмечается, что игрок пришел в себя после оказанной медицинской помощи, но покинул поле на носилках в сопровождении врачей и в кислородной маске.

"Я с ним не разговаривал. У него травма головы, поэтому ему нужно быть очень осторожным. Хорошие новости в том, что он в сознании и разговаривает. Так что мы оставляем это на усмотрение медицинской бригады", - приводит издание комментарий главного тренера "Тоттенхэма" Ангелоса Постекоглу.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:1.