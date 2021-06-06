Бенитес может возглавить «Фенербахче»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Челси» Рафаэль Бенитес может возглавить турецкий «Фенербахче».

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Челси» Рафаэль Бенитес может возглавить турецкий «Фенербахче».

Как передает Report, об этом сообщает AS.

Турецкий клуб ищет опытного специалиста, который поможет добиться клубу успехов в чемпионате, а также в Лиге Европы. По информации источника, Бенитес 16 июня прилетит в Стамбул для дальнейших переговоров.

«Фенербахче» также рассматривает вариант с приглашением главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва, который покинет национальную команду после Евро-2020.

Последним местом работы 61-летнего испанского специалиста был «Далянь Про», который он возглавил в 2019 году. В сезоне-2020 клуб под руководством испанского специалиста клуб занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Китая. Специалист ушёл в январе из-за пандемии коронавируса.