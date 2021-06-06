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Бенитес может возглавить «Фенербахче»

Бенитес может возглавить «Фенербахче» Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Челси» Рафаэль Бенитес может возглавить турецкий «Фенербахче».
Футбол
6 июня 2021 г. 13:58
Бенитес может возглавить «Фенербахче»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Челси» Рафаэль Бенитес может возглавить турецкий «Фенербахче».

Как передает Report, об этом сообщает AS.

Турецкий клуб ищет опытного специалиста, который поможет добиться клубу успехов в чемпионате, а также в Лиге Европы. По информации источника, Бенитес 16 июня прилетит в Стамбул для дальнейших переговоров.

«Фенербахче» также рассматривает вариант с приглашением главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва, который покинет национальную команду после Евро-2020.

Последним местом работы 61-летнего испанского специалиста был «Далянь Про», который он возглавил в 2019 году. В сезоне-2020 клуб под руководством испанского специалиста клуб занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Китая. Специалист ушёл в январе из-за пандемии коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Fənərbağça" məşhur baş məşqçi və futbolçu ilə anlaşıb

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