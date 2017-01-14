Бенфика вырвала ничью у Боавишты, уступая в три мяча

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ «Бенфика» и «Боавишта» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Португалии.

Как передает Report, встреча проходила в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 3:3.

К 25-й минуте гости вели с разницей в три мяча: отличились Юри Медейруш, Де Лима Лука и Андре Шембри. До перерыва хозяева отыграли один мяч усилиями Константиноса Митроглу, во втором тайме Жонас забил пенальти, а игрок «Боавишты» Фабиу Эшпинью срезал мяч в свои ворота.

Вратарь сборной Азербайджана Кямран Агаев провел 90 минут на поле. Эмин Махмудов появился на поле на 89-й минуте.

«Бенфика» (42 очка) занимает первое место в таблице, «Боавишта» (21) идёт 11-й.