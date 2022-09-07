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ЛЧ: «Бенфика» уверенно обыграла «Маккаби»

ЛЧ: «Бенфика» уверенно обыграла «Маккаби» В группе H состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и израильским «Маккаби» из Хайфы. Команды играли на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия).
Футбол
7 сентября 2022 г. 01:48
ЛЧ: «Бенфика» уверенно обыграла «Маккаби»

В группе H состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и израильским «Маккаби» из Хайфы. Команды играли на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия).

Как сообщает Report, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт на 50-й минуте открыл нападающий Рафаэл Силва. Спустя четыре минуты Алехандро Гримальдо укрепил преимущество хозяев.

Отметим, что израильская команда участвует в нынешнем розыгрыше турнира впервые за 13 лет.

По итогам 1-го тура «Бенфика» занимает первое место в группе, парижане - второе. Ниже располагаются «Ювентус» и «Маккаби» соответственно.

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