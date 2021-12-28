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"Бенфика" рассталась с Жезушем

"Бенфика" рассталась с Жезушем Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш покинул свой пост.
Футбол
28 декабря 2021 г. 19:32
Бенфика рассталась с Жезушем

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш покинул свой пост.

Как сообщает Report, о разрыве контракта по согласию сторон сообщила пресс-служба португальского гранда. Во вторник 67-летний специалист прогулял тренировку команды и тут же остался без работы.

Жезуш вернулся в "Бенфику" летом 2020 года, но разругался с большинством подопечных и в итоге покинул коллектив. Ранее он работал с "орлами" с 2009 по 2015 год и помимо множества титулов на внутренней арене дважды выводил команду в финал Лиги Европы.

Предполагается, что Жезуша заменит Андреа Пирло, у которого отличные отношения с президентом "Бенфики" Руем Коштой.

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Версия на азербайджанском языке "Benfika" klubu baş məşqçisi ilə vidalaşıb

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