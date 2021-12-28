"Бенфика" рассталась с Жезушем

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш покинул свой пост.

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш покинул свой пост.

Как сообщает Report, о разрыве контракта по согласию сторон сообщила пресс-служба португальского гранда. Во вторник 67-летний специалист прогулял тренировку команды и тут же остался без работы.

Жезуш вернулся в "Бенфику" летом 2020 года, но разругался с большинством подопечных и в итоге покинул коллектив. Ранее он работал с "орлами" с 2009 по 2015 год и помимо множества титулов на внутренней арене дважды выводил команду в финал Лиги Европы.

Предполагается, что Жезуша заменит Андреа Пирло, у которого отличные отношения с президентом "Бенфики" Руем Коштой.