Бендтнер не попал в окончательную заявку сборной Дании на ЧМ-2018 - СПИСОК

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сборная Дании объявила окончательную заявку команды на чемпионат мира – 2018. В состав из 23 игроков не вошёл нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер, который получил повреждение в мае в матче чемпионата Норвегии.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт Датского футбольного союза.

Полностью заявка сборной Дании на ЧМ-2018 выглядит следующим образом:

Голкиперы: Реннов («Брондбю»), Лоссль («Хаддерсфилд Таун»), К. Шмейхель («Лестер Сити»);

Защитники: Кристенсен («Челси»), Далсгор («Брентфорд»), Вестергор («Боруссия» М), Йенс Ларсен («Удинезе»), Кнудсен («Ипсвич Таун»), Матиас Йоргенсен («Хаддерсфилд Таун»), Кьер («Севилья»);

Полузащитники: Эриксен («Тоттенхэм Хотспур»), Шоне («Аякс»), Лерагер («Бордо»), Крон-Дели («Депортиво»), Делейни («Вердер»), Квист («Копенгаген»);

Нападающие: Корнелиус («Аталанта»), Дольберг («Аякс»), Брайтвайт («Бордо»), Николай Йоргенсен («Фейеноорд»), Систо («Сельта»), Фишер («Копенгаген»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»).

На ЧМ-2018 сборная Дании выступит в одной группе с командами Франции, Перу и Австралии.