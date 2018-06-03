 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бендтнер не попал в окончательную заявку сборной Дании на ЧМ-2018 - СПИСОК

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сборная Дании объявила окончательную заявку команды на чемпионат мира – 2018. В состав из 23 игроков не вошёл нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер, который получил повреждение в мае в матче чемпионата Норвегии.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт Датского футбольного союза.

    Полностью заявка сборной Дании на ЧМ-2018 выглядит следующим образом:

    Голкиперы: Реннов («Брондбю»), Лоссль («Хаддерсфилд Таун»), К. Шмейхель («Лестер Сити»);

    Защитники: Кристенсен («Челси»), Далсгор («Брентфорд»), Вестергор («Боруссия» М), Йенс Ларсен («Удинезе»), Кнудсен («Ипсвич Таун»), Матиас Йоргенсен («Хаддерсфилд Таун»), Кьер («Севилья»);

    Полузащитники: Эриксен («Тоттенхэм Хотспур»), Шоне («Аякс»), Лерагер («Бордо»), Крон-Дели («Депортиво»), Делейни («Вердер»), Квист («Копенгаген»);

    Нападающие: Корнелиус («Аталанта»), Дольберг («Аякс»), Брайтвайт («Бордо»), Николай Йоргенсен («Фейеноорд»), Систо («Сельта»), Фишер («Копенгаген»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»).

    На ЧМ-2018 сборная Дании выступит в одной группе с командами Франции, Перу и Австралии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi