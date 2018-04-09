Белый дом: Болельщикам лучше дважды подумать перед посещением чемпионата по футболу в России

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Футбольных болельщиков в США попросили "дважды подумать" о планах посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, передает Report.

Как пишет The Guardian со ссылкой на источник в Белом доме, просьбу объяснили сокращением числа американских дипломатов в России.

Как считают в Вашингтоне, из-за этого граждане США могут испытывать проблемы с консульской помощью в России.

Собеседник британского издания отметил, что он бы "дважды подумал", прежде чем ехать в Россию.

Спикер добавил, что не ждет крупных потрясений и чрезвычайных ситуаций в РФ во время мундиаля.