Бьельса может возглавить «Фенербахче»

Бывший главный тренер английского «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса может возглавить турецкий «Фенербахче».
По сведениям источника, турецкий клуб всерьёз заинтересованы в услугах аргентинского специалиста и уже готовят предложение для него, но на данный момент официальных контактов с Бьельсой у «Фенербахче» не было.
Напомним, Бьельса возглавлял «Лидс» с 2018 года. Летом 2021 года специалист продлил контракт с клубом, однако продержался на своём посту недолго - в феврале 2022 года Марсело был уволен с поста главного тренера команды.