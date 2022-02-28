О нас
Аудио новости

Бьельса может возглавить «Фенербахче»

Бьельса может возглавить «Фенербахче» Бывший главный тренер английского «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса может возглавить турецкий «Фенербахче».
Футбол
28 февраля 2022 г. 21:12
Бьельса может возглавить «Фенербахче»

Бывший главный тренер английского «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса может возглавить турецкий «Фенербахче».

Как передает Report, об этом сообщает Hurriyet.

По сведениям источника, турецкий клуб всерьёз заинтересованы в услугах аргентинского специалиста и уже готовят предложение для него, но на данный момент официальных контактов с Бьельсой у «Фенербахче» не было.

Напомним, Бьельса возглавлял «Лидс» с 2018 года. Летом 2021 года специалист продлил контракт с клубом, однако продержался на своём посту недолго - в феврале 2022 года Марсело был уволен с поста главного тренера команды.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
28 февраля 2022 г. 14:12
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
28 февраля 2022 г. 12:34
Роман Григорчук: У врага нет ни малейшего шанса
Роман Григорчук: "У врага нет ни малейшего шанса"
26 февраля 2022 г. 18:29
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
25 февраля 2022 г. 15:53
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
25 февраля 2022 г. 13:45
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
25 февраля 2022 г. 10:51
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
24 февраля 2022 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi