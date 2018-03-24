Белорусский защитник: Сборная Азербайджана преподнесла нам сюрприз

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ "Рады, что добились положительного результата. Давно не выигрывали. Свою основную задачу выполнили".

Как сообщает Report, об этом футболист сборной Беларуси Игорь Шитов заявил после победы в товарищеском матче в Баку над сборной Азербайджана со счетом 1:0.

32-летний защитник также заявил о проблемах с точки зрения игры: "Конечно, есть вопросы по игре. Но сначала нужно побеждать, а потом показывать игру".

На вопрос о том, что И.Шитову довелось поиграть и защитником, и полузащитником в матче где казалось, что сборная Азербайджана целенаправленно грузила мяч в зону противника футболист отметил: "Да, поначалу не разобрались. В наших действиях просматривалась небольшая паника. Потом разобрались и никто не паниковал. Пытались закрывать зоны. Думаю, это получилось"

Игорь Шитов, который провел в сборной Беларуси 55-й матч, прокомментировал выступление сборной Азербайджана: "По первым минутам противник заставил подумать, как нам обороняться. Какой-то сюрприз преподнесли. Хороший контроль мяча. А в целом, соперник нам по зубам".

Следует отметить, что И.Шитов находился на поле до конца товарищеского матча.