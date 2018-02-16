Белорусский футболист: В плане спортивных результатов "Карабах Вена" прогрессировал очень быстро

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Мне всегда хотелось попробовать свои силы в Европе, поэтому решил не отказываться от возможности перейти в венский "Карабах". Удалось уехать в Вену с помощью Александра Метлицкого".

Как сообщает Report, об этом новый игрок выступающего в третьей лиги Австрии клуба "Карабах Вена" Александр Куган сказал в интервью порталу "Хорватия 97". Белорусский футболист отметил, что в венском "Карабахе" имеются хорошие условия: "Клубу всего четыре года. Команда начинала в самом глухом миноре, но после каждого сезона поднималась в лигу рангом выше. В плане спортивных результатов "Карабах Вена" прогрессировал очень быстро. Если говорить об инфраструктуре, то она развивается не такими ударными темпами, но даже сейчас находится на достаточно неплохом уровне. Например, в раздевалке у каждого игрока свой шкафчик, где перед каждой тренировкой тебя ждет постиранная экипировка.

В распоряжении венского "Карабаха" одно натуральное поле, поле с искусственным покрытием и крытый манежик, где можно работать во время непогоды. Сейчас команда переезжает на новый стадиончик, где поле пошире. Решили поступить так, потому что "Карабах Вена" проповедует комбинационный футбол, а поле, на котором команда играла раньше, не совсем ровное и большое, поэтому не очень подходит для реализации задумок тренерского штаба".

27-летний центральный защитник сказал, что 50% состава состоят из профессиональных футболистов: "Есть те, кто сконцентрирован только на футболе, но есть и игроки-совместители. Соотношение примерно 50 на 50. Нельзя назвать "Карабах Вена" полностью профессиональным клубом. При этом за команду выступают ребята, которые выигрывали австрийскую бундеслигу, выступали в немецкой бундеслиге и турецкой суперлиге. Например, Юмит Коркмаз вместе со сборной Австрии выступал на Евро-2008. В клубе несколько футболистов такого высокого уровня. Они верят в проект".

По мнению Кугана, у команды хороший главный тренер: "Мне понравился тренировочный процесс венского "Карабаха". Наш главный тренер Волкан Кахраман в свое время играл в национальной сборной Австрии. За его плечами богатый опыт выступлений на самом высоком уровне. Человек хочет, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол. Правда, если говорить о нагрузках во время занятий, то в Беларуси я привык к большему. Возможно, так происходит, потому что некоторые игроки порой не приходят на тренировки из-за загруженности на работе. С другой стороны мне никто не мешает заниматься дополнительно. Кстати, в нашей команде есть главный тренер, его ассистент, тренер по вратарям, тренер по защитникам и специалист по физподготовке. В команде два массажиста, но нет врача. Правда, если возникают какие-то проблемы со здоровьем, игроков отправляет в клинику, с которой клуб наладил сотрудничество".

Белорусский легионер коснулся и учебно-тренировочных сборов команды в турецкой Анталье: "Мы провели неделю в Анталье. Этот сбор, наверное, был больше для тимбилдинга чем для нагрузки. Но в Турции мы успели провести три спарринга. Если честно, я привык к более жесткой работе на сборах. Наверное, тренер хотел поберечь команду, все-таки за неделю мы сыграли три матча. На этом сборе был всего один тяжелый день, когда бегали спирали 100-200-300-400 метров. Кстати, в «Карабахе» мы работаем с поларами. Опять же, не все клубы нашей высшей лиги могут позволить себе такие устройства. Практически каждый день у нас были тактические занятия. Мы много общались. Чувствовалось, что идет строительство коллектива".

Куган рассказал о том, что для него влиться в коллектив не вызвало особых проблем: "Я спокойно говорю на английском. Наш тренер вообще свободно общается на четырех языках: немецком, английском, голландском и турецком. В "Карабах Вена" многие знают английский, но все-таки основной язык для общения немецко-турецкий. Наверное, половина наших игроков имеет турецкие корни, пусть ребята и родились в Австрии. В общем, особых проблем с адаптацией не возникло. Плюс в команде есть украинец, азербайджанец и латыш, которые знают русский".

Центральный защитник отметил, что в австрийском Д3 есть лимит на легионеров: "Под него попадают только те, у кого нет паспорта ЕС: я, украинец и азербайджанец. Команды третьей лиги разделены на три зоны по территориальному принципу. В каждой зоне по 16-17 команд. Правда, в этом году в австрийском футболе устроили реорганизацию, решив увеличить количество команд во всех лигах, поэтому сейчас у венского "Карабаха" есть возможность отправиться на повышение. Во второй дивизион чемпионата Австрии выходят по две команды из каждой зоны, а среди третьих разыгрывается дополнительная путевка".

Куган заговорил о зарплате, после переезда в "Карабах Вена": Буду зарабатывать больше, чем в "Торпедо". Думаю, не каждый клуб высшей лиги может обеспечить игрокам такие финансовые условия. Плюс в контракте прописаны премиальные. За каждую победу получаешь 300 евро.

По мнению футболиста жизнь в Вене гораздо дороже, чем в Беларуси: "Те же продукты в Беларуси гораздо дешевле. Я всегда акцентирую внимание на мясе. Наверное, самое дешевое куриное филе, которое я нашел в Вене, стоит порядка пяти евро. Выводы можете делать сами. Еще в Австрии очень дорогой проезд в общественном транспорте – билет на одну поездку стоит 2,40 евро. Некоторые ребята "Карабаха Вена" покупают проездные на год – 365 евро на все виды транспорта. Понятно, можно ездить "зайцем". В Вене легко сможешь зайти в метро без билета и проехать пару остановок бесплатно, но если тебя поймают – штраф 100 евро. Ребята, которые долго играют в "Карабахе", говорили, что они попадаются всего раз за полгода. Мне как-то не очень комфортно ездить без билета, ведь в любой момент в салон могут зайти контролеры в гражданском, на которых нет опознавательных знаков. С другой стороны после 20 европейских центов за проезд в Беларуси не всегда хочется платить в 12 раз больше".

Куган заявил, что в венском "Карабахе" вариантов для развития еще больше: "Пока я ни о чем не жалею. Скажу, что многие белорусские футболисты здорово бы смотрелись на фоне того же венского "Карабаха" и были сильнее местных. Понятно, если играешь в команде из первой половины белорусской "вышки", не стоит ехать в австрийский минор. Все-таки выступать в серьезном клубе элитного белорусского дивизиона куда престижнее. Плюс в дальнейшем мне бы хотелось остаться жить в Европе. Если честно, не понимаю, как в Беларуси люди умудряются прожить на 200-300 долларов в месяц. В Австрии же минимальная зарплата порядка 800-900 евро, и это уже говорит о многом. Тем более медицина и образование в Европе на более высоком уровне. Меня всегда это привлекало.”.

Отметим, что в составе клуба "Карабах Вена" имеются 3 азербайджанских футболиста. Это Эльвин Бадалов, Дмитрий Нагиев и Эмиль Ферзалиев.