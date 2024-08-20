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Белорусский "Динамо" может провести домашние матчи в Сумгайыте 

Белорусский "Динамо" может провести домашние матчи в Сумгайыте  Футбольный клуб "Сумгайыт" согласился на проведение домашних матчей белорусского "Динамо" (Минск) в рамках еврокубков на стадионе имени Мехти Гусейнзаде.
Футбол
20 августа 2024 г. 15:54
Белорусский Динамо может провести домашние матчи в Сумгайыте 

Футбольный клуб "Сумгайыт" согласился на проведение домашних матчей белорусского "Динамо" (Минск) в рамках еврокубков на стадионе имени Мехти Гусейнзаде.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь "Сумгайыта" Заур Худиев.

По его словам, представитель Беларуси уже сделал официальный запрос, и на данный момент ведутся переговоры: "УЕФА также подключился к переговорному процессу. Организация проведет на стадионе еще одну проверку. В случае достижения договоренности между сторонами, минский клуб сможет провести групповые игры на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде".

Отметим, что "Динамо" в стадии плей-офф Лиги Европы встретится с бельгийским клубом "Андерлехт".

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Версия на азербайджанском языке "Sumqayıt" Belarus klubunun avrokubokda qrup oyunlarını Mehdi Hüseynzadə adına stadionda keçirməsinə ilkin razılıq verib

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