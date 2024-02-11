Беллингем установил уникальный рекорд "Реала"

Атакующий полузащитник "Реала" Джуд Беллингем отметился дублем во вчерашнем матче чемпионата Испании против "Жироны".

Атакующий полузащитник "Реала" Джуд Беллингем отметился дублем во вчерашнем матче чемпионата Испании против "Жироны".

Как сообщает Report , мадридский гранд разгромил соперника со счетом 4:0.

Стоит отметить, что на счету английского футболиста стало 15+ забитых мячей. Джуд стал первым полузащитником "сливочных" с таким количеством голов за сезон Ла Лиги. В общей сложности на счету Беллингема 16 результативных ударов по воротам в 21 поединке чемпионата страны.

После 24 туров Ла Лиги мадридский гранд уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.