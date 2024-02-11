Беллингем установил уникальный рекорд "Реала"

Атакующий полузащитник "Реала" Джуд Беллингем отметился дублем во вчерашнем матче чемпионата Испании против "Жироны".
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Стоит отметить, что на счету английского футболиста стало 15+ забитых мячей. Джуд стал первым полузащитником "сливочных" с таким количеством голов за сезон Ла Лиги. В общей сложности на счету Беллингема 16 результативных ударов по воротам в 21 поединке чемпионата страны.
После 24 туров Ла Лиги мадридский гранд уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.