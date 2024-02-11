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Беллингем установил уникальный рекорд "Реала"

Беллингем установил уникальный рекорд "Реала" Атакующий полузащитник "Реала" Джуд Беллингем отметился дублем во вчерашнем матче чемпионата Испании против "Жироны".
Футбол
11 февраля 2024 г. 12:20
Беллингем установил уникальный рекорд Реала

Атакующий полузащитник "Реала" Джуд Беллингем отметился дублем во вчерашнем матче чемпионата Испании против "Жироны".

Как сообщает Report, мадридский гранд разгромил соперника со счетом 4:0.

Стоит отметить, что на счету английского футболиста стало 15+ забитых мячей. Джуд стал первым полузащитником "сливочных" с таким количеством голов за сезон Ла Лиги. В общей сложности на счету Беллингема 16 результативных ударов по воротам в 21 поединке чемпионата страны.

После 24 туров Ла Лиги мадридский гранд уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

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