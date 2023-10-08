Беллингем побил рекорд результативности Роналду в мадридском "Реале"

Английский полузащитник Джуд Беллингем побил рекорд результативности португальского форварда Криштиану Роналду в мадридском "Реале".

Английский полузащитник Джуд Беллингем побил рекорд результативности португальского форварда Криштиану Роналду в мадридском "Реале".

Как сообщает Report , англичанин оформил дубль в игре 9-го тура Ла Лиги с "Осасуной", игра завершилась со счетом - 4:0. Таким образом, он сумел забить 10 голов в 10 стартовых матчах за "сливочных".

У 20-летнего игрока десять забитых мячей и три результативные передачи в десяти матчах за "Реал" в этом сезоне во всех турнирах. Это больше, чем было у Криштиану Роналду в стартовых 10 играх в составе "сливочных" – 10+1. Таким образом, англичанин превзошёл показатели португальца на указанном отрезке сезона.

Напомним, что Беллингем перешёл в "Реал" из дортмундской "Боруссии" в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.