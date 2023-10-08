О нас

Беллингем побил рекорд результативности Роналду в мадридском "Реале"

Беллингем побил рекорд результативности Роналду в мадридском "Реале" Английский полузащитник Джуд Беллингем побил рекорд результативности португальского форварда Криштиану Роналду в мадридском "Реале".
Футбол
8 октября 2023 г. 10:10
Беллингем побил рекорд результативности Роналду в мадридском Реале

Английский полузащитник Джуд Беллингем побил рекорд результативности португальского форварда Криштиану Роналду в мадридском "Реале".

Как сообщает Report, англичанин оформил дубль в игре 9-го тура Ла Лиги с "Осасуной", игра завершилась со счетом - 4:0. Таким образом, он сумел забить 10 голов в 10 стартовых матчах за "сливочных".

У 20-летнего игрока десять забитых мячей и три результативные передачи в десяти матчах за "Реал" в этом сезоне во всех турнирах. Это больше, чем было у Криштиану Роналду в стартовых 10 играх в составе "сливочных" – 10+1. Таким образом, англичанин превзошёл показатели португальца на указанном отрезке сезона.

Напомним, что Беллингем перешёл в "Реал" из дортмундской "Боруссии" в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Real Madrid"in futbolçusu Ronaldunun göstəricisini üstələyib

Экслюзивные новости

Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52
Сердар Йылдырым: Азеркосмос примет участие в космических проектах ОТГ
Сердар Йылдырым: "Азеркосмос" примет участие в космических проектах ОТГ
6 октября 2023 г. 20:03
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
6 октября 2023 г. 17:42
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
6 октября 2023 г. 17:07
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
6 октября 2023 г. 11:47
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
4 октября 2023 г. 13:46
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
4 октября 2023 г. 11:27
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi