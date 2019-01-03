Беллами отстранён от работы в "Кардиффе" из-за обвинения в запугивании игрока

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Уэльса Крэйг Беллами был временно отстранён от работы на посту главного тренера команды "Кардифф Сити" U18.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, решение об отстранении было принято в связи с жалобой на поведение специалиста.

По словам одного из игроков команды, Беллами агрессивно вёл себя по отношению к нему и запугивал его. Юный футболист с тех пор покинул клуб, но в клубе приняли решение провести внутреннее расследование.

Что касается Крэйга Беллами, он опроверг все обвинения.

Отметим, что сборная Уэльса получила место в одной группе с Азербайджаном в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года.