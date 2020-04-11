Бельгийский вирусолог: В УЕФА понимают, что доиграть сезон будет невозможно

Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст сообщил, что, по его мнению, боссы УЕФА начинают осознавать, что сезон-2019/20 не будет доигран.

Об этом передает Report со ссылкой на шотландские СМИ.

"У меня сложилось впечатление, что в УЕФА начинают понимать: доиграть нынешний сезон будет невозможно. Никто не может обвинить клубы в том, что они отказались доигрывать чемпионат. Судя по тому, что я слышал от представителей лиг, игрокам понадобится 3-4 недели тренировок, чтобы можно было возобновить матчи. В таком случае закончить соревнования будет невозможно.

Нам стоит быть честными: массовые мероприятия - такие, как футбольные матчи или музыкальные фестивали - будут последними в списке вещей, которые вернутся в нашу жизнь. Матчи за закрытыми дверями были бы возможными, если бы была уверенность, что фанаты не устроят вечеринки в других местах. Если клубы не могут дать надежных гарантий на этот счет, то лига просто не будет проводить этот матч", - сказал Ван Ранст.