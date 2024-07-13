Бельгия отказывается от проведения футбольного матча с Израилем

Ни один бельгийский город не захотел проводить у себя матч Лиги наций по футболу между Бельгией и Израилем.

Ни один бельгийский город не захотел проводить у себя матч Лиги наций по футболу между Бельгией и Израилем.

Как передает Report, об этом передает Het Laatste Nieuws.

Сообщается, что решение не проводить у себя матч приняли города Левен, Брюгге, Антверпен и Льеж. В связи с этим, Королевский бельгийский футбольный союз (KBVB) обсуждает с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) альтернативные варианты.

Встреча между Бельгией и Израилем должна состояться 6 сентября в рамках перового тура Лиги наций.

Отметим, что 19 июня от проведения матча отказался Брюссель. Мэрия бельгийской столицы заявила, что в городе из-за матча могут вспыхнуть протесты, будет существовать угроза безопасности для болельщиков, команд и жителей столицы.