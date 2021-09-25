О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бельгийский нападающий: Предложенные финансовые условия повлияли на переход в "Зиря"

Бельгийский нападающий: Предложенные финансовые условия повлияли на переход в "Зиря" "Я не спешил делать выбор в летнее трансферное окно и детально изучил предложения из Азербайджана, Израиля, Румынии, Нидерландов и Саудовской Аравии".
Футбол
25 сентября 2021 г. 09:36
Бельгийский нападающий: Предложенные финансовые условия повлияли на переход в Зиря

"Я не спешил делать выбор в летнее трансферное окно и детально изучил предложения из Азербайджана, Израиля, Румынии, Нидерландов и Саудовской Аравии".

Как сообщает Report, об этом в интервью сайту voetbalkrant.com сказал бельгийский нападающий Лорис Броньо, комментируя свой переход в бакинский "Зиря".

По словам футболиста, он принял верное решение как для себя, так и для своей семьи: "Думаю, я выбрал лучшее предложение. Не буду врать, здесь сыграли роль и хорошие финансовые условия. Но если бы я поехал в Саудовскую Аравию, мог бы заработать больше денег. С другой стороны, я был разочарован тем, что бельгийские клубы не обратились с конкретным предложением".

Отметим, что "Зиря" подписала с Лорисом Броньо 2-летний контракт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Belçikalı hücumçu: "Zirə"yə keçidimdə yaxşı maliyyə şərtləri də rol oynadı"

Самое важное

Байрамов при участии сопредседателей Минской группы встретился с главой МИД Армении  
Байрамов при участии сопредседателей Минской группы встретился с главой МИД Армении  
25 сентября 2021 г. 02:35
В Совете по правам человека ООН Армению призвали выдать Азербайджану карты минных полей
В Совете по правам человека ООН Армению призвали выдать Азербайджану карты минных полей
24 сентября 2021 г. 17:58
Милли Меджлис примет заявление в связи с годовщиной начала Отечественной войны
Милли Меджлис примет заявление в связи с годовщиной начала Отечественной войны
24 сентября 2021 г. 16:14
Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Начаты работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу
Начаты работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу
24 сентября 2021 г. 11:10
В Азербайджане более 160 единиц имущества получено преступным путем
В Азербайджане более 160 единиц имущества получено преступным путем
24 сентября 2021 г. 10:40
Президент: Венец нашей победы – это Шушинская операция
Президент: Венец нашей победы – это Шушинская операция
24 сентября 2021 г. 10:25
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор создаст новые возможности для нашего региона
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор создаст новые возможности для нашего региона
24 сентября 2021 г. 02:22
Президент: Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана
Президент: Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана
24 сентября 2021 г. 02:21
Азербайджан предлагает создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19
Азербайджан предлагает создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19
24 сентября 2021 г. 02:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi