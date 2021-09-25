Бельгийский нападающий: Предложенные финансовые условия повлияли на переход в "Зиря"

"Я не спешил делать выбор в летнее трансферное окно и детально изучил предложения из Азербайджана, Израиля, Румынии, Нидерландов и Саудовской Аравии".

"Я не спешил делать выбор в летнее трансферное окно и детально изучил предложения из Азербайджана, Израиля, Румынии, Нидерландов и Саудовской Аравии".

Как сообщает Report, об этом в интервью сайту voetbalkrant.com сказал бельгийский нападающий Лорис Броньо, комментируя свой переход в бакинский "Зиря".

По словам футболиста, он принял верное решение как для себя, так и для своей семьи: "Думаю, я выбрал лучшее предложение. Не буду врать, здесь сыграли роль и хорошие финансовые условия. Но если бы я поехал в Саудовскую Аравию, мог бы заработать больше денег. С другой стороны, я был разочарован тем, что бельгийские клубы не обратились с конкретным предложением".

Отметим, что "Зиря" подписала с Лорисом Броньо 2-летний контракт.