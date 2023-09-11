Бельгийский футболист: Азербайджан - заслуживающий уважения соперник

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана назвал команду Азербайджана соперником, заслуживающим уважения.
Как сообщает Report, Амаду Онана прокомментировал итоги матча со сборной Азербайджана в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024 в Баку.
22-летний Онана отметил, что одержать победу над азербайджанской сборной было достаточно трудно. "Это была сложная игра на сложном поле. Многие считали, что победа будет легкой. Но это был нелегкий матч", - сказал он.
Онана отметил, что задача бельгийской команды на матче в Баку состояла в том, чтобы забить гол и получить 3 очка. "Главное - это победа. Считаю, что мы правильно контролировали центр поля, хорошо взаимодействовали с защитой", - сказал он.
Матч между сборными Азербайджана и Бельгии прошел в Баку 9 сентября на стадионе "Далга Арена".
Игра завершилась победой сборной Бельгии. Единственный гол на 38-й минуте забил Янник Карраско.