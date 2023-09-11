Бельгийский футболист: Азербайджан - заслуживающий уважения соперник

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана оценил команду Азербайджана как заслуживающего уважения соперника.

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана назвал команду Азербайджана соперником, заслуживающим уважения.

Как сообщает Report, Амаду Онана прокомментировал итоги матча со сборной Азербайджана в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024 в Баку.

22-летний Онана отметил, что одержать победу над азербайджанской сборной было достаточно трудно. "Это была сложная игра на сложном поле. Многие считали, что победа будет легкой. Но это был нелегкий матч", - сказал он.

Онана отметил, что задача бельгийской команды на матче в Баку состояла в том, чтобы забить гол и получить 3 очка. "Главное - это победа. Считаю, что мы правильно контролировали центр поля, хорошо взаимодействовали с защитой", - сказал он.

Матч между сборными Азербайджана и Бельгии прошел в Баку 9 сентября на стадионе "Далга Арена".

Игра завершилась победой сборной Бельгии. Единственный гол на 38-й минуте забил Янник Карраско.