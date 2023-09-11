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Бельгийский футболист: Азербайджан - заслуживающий уважения соперник

Бельгийский футболист: Азербайджан - заслуживающий уважения соперник Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана оценил команду Азербайджана как заслуживающего уважения соперника.
Футбол
11 сентября 2023 г. 10:54
Бельгийский футболист: Азербайджан - заслуживающий уважения соперник

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана назвал команду Азербайджана соперником, заслуживающим уважения.

Как сообщает Report, Амаду Онана прокомментировал итоги матча со сборной Азербайджана в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024 в Баку.

22-летний Онана отметил, что одержать победу над азербайджанской сборной было достаточно трудно. "Это была сложная игра на сложном поле. Многие считали, что победа будет легкой. Но это был нелегкий матч", - сказал он.

Онана отметил, что задача бельгийской команды на матче в Баку состояла в том, чтобы забить гол и получить 3 очка. "Главное - это победа. Считаю, что мы правильно контролировали центр поля, хорошо взаимодействовали с защитой", - сказал он.

Матч между сборными Азербайджана и Бельгии прошел в Баку 9 сентября на стадионе "Далга Арена".

Игра завершилась победой сборной Бельгии. Единственный гол на 38-й минуте забил Янник Карраско.

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Версия на азербайджанском языке Belçikalı futbolçu: “Azərbaycan bizə problem yaradan hörmətəlayiq rəqibdir”

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