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Бельерин вернулся в «Барселону»

Бельерин вернулся в «Барселону» Испанский защитник Эктор Бельерин стал игроком «Барселоны», подписав контракт на один сезон.
Футбол
2 сентября 2022 г. 05:53
Бельерин вернулся в «Барселону»

Испанский защитник Эктор Бельерин стал игроком «Барселоны», подписав контракт на один сезон.

Как передает Report, об этом сине-гранатовые официально сообщили в социальной сети Twitter.

«Бельерин возвращается домой и подпишет контракт до 30 июня 2023 года», – гласит публикация клуба, который также выложил архивное видео с Эктором в футболке «Барсы» времён академии.

Отметим, что 27-летний Бельерин является воспитанником «Барселоны». В 17 лет он стал футболистом «Арсенала», за первую команду которого дебютировал в сентябре 2013 года. Всего за «канониров» Эктор провёл 239 матчей, забил девять мячей и отдал 29 голевых передач. С клубом он по три раза стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Напомним, что в прошлом сезоне Бельерин на правах аренды выступал за «Бетис», где принял участие в 32 играх и оформил пять ассистов, а также выиграл Кубок Испании.

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