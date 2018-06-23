Бельгия разгромила Тунис в матче ЧМ-2018

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сборная Бельгии одержала крупную победу над национальной командой Туниса в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как передает Report, встреча, прошедшая на московском стадионе «Спартак», завершилась со счётом 5:2.

По дублю в составе бельгийской сборной оформили полузащитник Эден Азар (6-я и 51-я минута) и нападающий Ромелу Лукаку (16-я и 45-я), ещё один гол на счету форварда Миши Батшуайи (90-я минута). Тунисцы ответили забитыми мячами защитника Дилана Бронна и нападающего Вахби Хазри (90-я минута).

Следующим соперником бельгийцев станет команда Англии, Тунис сыграет с Панамой.