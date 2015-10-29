​Бельгийский клуб оплатил фанатам расходы после фиаско в Баку

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Фанаты бельгийского "Андерлехта" получили от футболистов клуба компенсацию за выезд в Азербайджан на матч Лиги Европы, в котором их команда потерпела поражение от "Карабаха".

Как передает Report, в Баку, где состоялась игра, прибыли 53 фаната "Андерлехта".

Их любимцы проиграли 0:1, а болельщики бельгийского клуба за это получили денежную компенсацию, майки команды с автографами игроков, а также бонус в виде экскурсии по базе "Андерлехта" в сопровождении футболистов.

"Андерлехт" является самым титулованным клубом страны. Команда 33 раза становилась чемпионом Бельгии, 9 раз выигрывала Кубок страны, 12 — Суперкубок Бельгии. В истории команды есть и международные трофеи, правда, завоевывались они давно (Кубок УЕФА в 1983-м, Кубок обладателей Кубков — в 1976 и 1978 гг.).