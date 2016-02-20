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    ​Бельгийский бизнесмен предложил Хафизу Мамедову 5 млн. евро

    Грегори Маке намерен приобрести 75% акций клуба

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский предприниматель Хафиз Мамедов намерен продать принадлежащий ему французский клуб Lans. 

    Как сообщает Report со ссылкой на французские СМИ, предложение поступило от бельгийского бизнесмена Грегори Маке.

    Г.Маке согласен заплатить 5 млн. евро за 75% акций клуба. Он ожидает официальный ответ от Х.Мамедова на следующей неделе.

    Нынешний президент Lans Жерве Мартель на прошлой неделе встретился с Х.Мамедовым в связи с вопросом продажи акций.

    Отметим, что Хафиз Мамедов является президентом клуба "Баку". 

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