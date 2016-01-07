​Бельгийский бизнесмен намерен приобрести клуб Хафиза Мамедова

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Объявился новый покупатель принадлежащего азербайджанскому бизнесмену Хафизу Мамедову французского клуба "Ланс".

Как сообщает Report со ссылкой на "France 3", им стал гендиректор компании элитного недвижимого имущества "Century 21 Benelux" Грегори Маке.

Бельгийский бизнесмен заявил о готовности погасить задолженность клуба в размере 2,5 млн. евро. Он также обещал вложить в клуб в первый же сезон инвестиции в размере 15 млн. евро. Для обсуждения вопросов касательно контракта Г.Маке намерен лично встретиться с Х.Мамедовым. Встреча может состояться на будущей неделе.

По мнению нового клиента, нынешний владелец клуба будет заинтересован в обсуждениях и отнесется к вопросу положительно.

Однако расстояние между Францией и Азербайджаном может помешать завершению обсуждений в более кратчайший срок.

Отметим, что Х.Мамедов стал владельцем французского клуба "Ланс" 4 июля 2013 года. Хотя клуб и завоевал путевку на будущий год в высшую лигу Франции, из-за финансовых трудностей он вновь скатился в низший дивизион.