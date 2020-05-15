​Бекхэм потерял звание самого богатого человека Великобритании

Шестикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон был признан самым богатым спортсменом Великобритании по версии The Times.
Как передает Report, состояние гонщика "Мерседеса" оценивается в 224 миллиона фунтов – это рекордная величина за 32-летнюю историю рейтинга. Предыдущее достижение принадлежало бывшему футболисту мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Дэвиду Бекхэму – в 2013 году издание оценило его состояние в 200 миллионов фунтов.
По информации The Times, зарплата Льюиса в "Мерседесе" составляет 40 миллионов фунтов в год с учетом бонусов. Контракт британца с командой истекает в конце 2020 года, и на данный момент неясно, где действующий чемпион продолжит карьеру.