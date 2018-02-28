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    Бэйл повторил рекорд Бекхэма по количеству матчей в Примере среди британцев

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» Гарет Бэйл вышел в стартовом составе мадридской команды в матче 26-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом».

    Как передает Report, вля валлийского футболиста игра стала 116-й в высшем испанском дивизионе.

    По этому показателю 28-летний Бэйл сравнялся с бывшим полузащитником «Реала» Дэвидом Бекхэмом и повторил рекорд по наибольшему количеству матчей в Примере среди британских футболистов.

    В прошедшей игре Бэйл был заменён на 81-й минуте, а подопечные Зинедина Зидана уступили на выезде, пропустив единственный мяч в компенсированное время.

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