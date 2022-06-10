Бэйл не собирается переходить в «Хетафе»

Экс-нападающий «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал информацию о возможном переходе в «Хетафе».

Экс-нападающий «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал информацию о возможном переходе в «Хетафе».

Как передает Report, слова Бэйла приводит Goal.

«Я не собираюсь переходить в «Хетафе», это точно (улыбается)», - сказал Бэйл.

Ранее на странице «Хетафе» в Twitter появилась запись: «Хетафе, Хетафе, Хетафе. В таком порядке». Это является отсылкой к фразе «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке» на флаге, с которым футболист отмечал выход сборной на Евро-2020.

32-летний Бэйл покинул «Реал» в начале июля в связи с истечением контракта. В сезоне-2021/22 Бэйл провел за «Реал» 7 матчей и забил 1 гол.