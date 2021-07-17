Бэйл не будет играть в "Тоттенхэме" в новом сезоне

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что валлийский полузащитник Гарет Бэйл в следующем сезоне не будет выступать за лондонцев, сообщает Report.

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что валлийский полузащитник Гарет Бэйл в следующем сезоне не будет выступать за лондонцев, сообщает Report.

"Бэйл не будет частью нашей команды в следующем сезоне", — приводит слова Санту журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Права на Бэйла принадлежат мадридскому "Реалу", за который он выступает с 2013 года. Сейчас 32-летний футболист вернулся в Испанию, где будет ожидать решения о своем будущем.

Прошлый сезон валлиец провел в аренде в "Тоттенхэме", где сыграл 34 матча, забил 16 мячей и отдал 3 голевые передачи. Контракт Гарета с "Реалом" истекает летом 2022 года.